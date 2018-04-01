ГИБДД проверит водителей Подольска на соблюдение правил перевозки детей в апреле

Сотрудники ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей и вождение в пьяном виде в ходе рейдов «Детское кресло» и «Нетрезвый водитель» в Подольске 7, 14, 21 и 28 апреля, говорится в сообщении пресс-службы 8 батальона ДПС.

«В целях профилактики и предупреждения снижения количества ДТП с участием детей-пассажиров и для пресечения нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, 7, 14, 21 и 28 апреля на территории обслуживания 8 батальона ДПС, в том числе в Подольске, будут проводиться профилактические мероприятия «Детское кресло» и «Нетрезвый водитель», — говорится в сообщении.

За несоблюдение водителями правил дорожного движения по перевозке детей предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей, а за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.