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В Приморье по подъездам и торговым центрам разыскивают школьника
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В Приморье по подъездам и торговым центрам разыскивают школьника 

Vladnews.ru 1 час назад
В Приморье разыскивают Шапоренко Родиона, 2007 года рождения, проживающего в Большом Камне, сообщает РИА VladNews со ссылкой наСообщается, что 03 апреля около 18:00 мальчик ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 12 лет, рост 150см., худощавого телосложения, волос темный, глаза карие. Был одет: осенне-весенняя болоньевая куртка коричневого цвета с капюшоном длиной до середины бедра на замке, темные штаны, кроссовки синего цвета по бокам белая надпись «Adidas». Несовершеннолетний может находиться в торговых центрах и подъездах. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, просим позвонить в полицию.
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