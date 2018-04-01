Страшное ДТП в Рязанской области: много пострадавших 

В Шацком районе Рязанской области пассажирский автобус на полной скорости врезался в столб.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники, ДТП произошло 1 апреля на 377 км трассы М-5.
Согласно предварительной информации, по неустановленным пока причинам микроавтобус Honda, направлявшийся со стороны Мордовии в Москву, врезался в столб.
В результате случившегося серьёзные травмы получили восемь граждан Киргизии, которые находились в этом автобусе. Все они были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии.
Согласно данным регионального правительства, пострадавшим оперативно оказана хирургическая и травматологическая помощь в Шацкой межрайонной больнице.
Они проконсультированы областными специалистами. В настоящее время состояние пациентов тяжелое. Собран врачебный консилиум, который определит необходимость транспортировки больных для оказания дальнейшей профильной помощи на областном уровне.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Польше в ДТП попал автобус с российскими туристами.
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