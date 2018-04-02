В Иловлинском районе Волгоградской области 44-летний мужчина попал под колеса фуры Scania. Из-за серьезных травм пешеход умер в больнице.
— Авария в 02:58 на трассе Москва — Волгоград, — прокомментировали в пресс-службе региональной полиции. — Местный житель решил перейти дорогу вне перехода. В этот момент на него налетела фура с полуприцепом, водитель которой не заметил пешехода без светоотражающих элементов.
На место аварии приехали сотрудники ГАИ и медики. Забрав пострадавшего, сотрудники «Скорой помощи» успели довезти его до больницы. Несмотря на все усилия врачей, 44-летний пешеход скончался.