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На трассе Москва — Волгоград фура раздавила 44-летнего пешехода
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На трассе Москва — Волгоград фура раздавила 44-летнего пешехода 

v1.ru 4 часа назад
Фото: v1.ru
В Иловлинском районе Волгоградской области 44-летний мужчина попал под колеса фуры Scania. Из-за серьезных травм пешеход умер в больнице.
— Авария в 02:58 на трассе Москва — Волгоград, — прокомментировали в пресс-службе региональной полиции. — Местный житель решил перейти дорогу вне перехода. В этот момент на него налетела фура с полуприцепом, водитель которой не заметил пешехода без светоотражающих элементов.
На место аварии приехали сотрудники ГАИ и медики. Забрав пострадавшего, сотрудники «Скорой помощи» успели довезти его до больницы. Несмотря на все усилия врачей, 44-летний пешеход скончался.
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