На трассе Москва — Волгоград фура раздавила 44-летнего пешехода

В Иловлинском районе Волгоградской области 44-летний мужчина попал под колеса фуры Scania. Из-за серьезных травм пешеход умер в больнице.

— Авария в 02:58 на трассе Москва — Волгоград, — прокомментировали в пресс-службе региональной полиции. — Местный житель решил перейти дорогу вне перехода. В этот момент на него налетела фура с полуприцепом, водитель которой не заметил пешехода без светоотражающих элементов.