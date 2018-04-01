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Ночью под Саратовом пьяный газелист врезался в бензовоз
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Ночью под Саратовом пьяный газелист врезался в бензовоз 

Новости Саратова 4 часа назад
Фото: Новости Саратова
От столкновения фура вылетела на обочину, где перевернулась.
Столкновение произошло примерно в половине первого ночи 1 апреля в Энгельсском районе Саратовской области на автотрассе Саратов — Волгоград. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Трасса Маркс-Энгельс, авария ГАЗель и фура-цистерна с ГСМ. Фура на боку в кювете. Водитель ГАЗели предположительно в нетрезвом состоянии», — сообщил очевидец аварии Василий Кречин в паблике «Саратов онлайн» ВКонтакте. Другие пользователи уточняют, что на ГАЗели была надпись колбасного предприятия «Филеево».
По предварительной информации, есть пострадавшие. На ДТП выезжали пожарные подразделения в составе 3 человек личного состава и 1 единицы техники.
Фото: Василий Кречин
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