Ночью под Саратовом пьяный газелист врезался в бензовоз

От столкновения фура вылетела на обочину, где перевернулась.

Столкновение произошло примерно в половине первого ночи 1 апреля в Энгельсском районе Саратовской области на автотрассе Саратов — Волгоград. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС

«Трасса Маркс-Энгельс, авария ГАЗель и фура-цистерна с ГСМ. Фура на боку в кювете. Водитель ГАЗели предположительно в нетрезвом состоянии», — сообщил очевидец аварии Василий Кречин в паблике «Саратов онлайн» ВКонтакте. Другие пользователи уточняют, что на ГАЗели была надпись колбасного предприятия «Филеево».

По предварительной информации, есть пострадавшие. На ДТП выезжали пожарные подразделения в составе 3 человек личного состава и 1 единицы техники.

Фото: Василий Кречин