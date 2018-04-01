Спешившая на вызов «скорая» утром в Волгограде врезалась в «Ладу» 

Сегодня на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда произошла авария с участием машины скорой помощи и «Лады Гранта». На Металлургов спешившая на вызов скорая врезалась в легковушку на перекрестке.
Авария с участием скорой произошла утром, в 6:50. Включив проблесковые маячки и сирену, медики спешили на вызов.
— 59-летний водитель скорой помощи с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами двигался по проспекту Ленина со стороны Центрального района в сторону Тракторозаводского района, — рассказали V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — На перекрестке с проспектом Металлургов, проехав на красный сигнал, скорая столкнулась «Ладой Гранта». За рулем легкового автомобиля в момент аварии находился 68-летний мужчина.
В результате аварии скорую помощь выбросило к тротуару. Помощь другой бригады скорой потребовалась 24-летней фельдшеру, а также водителю «Лады Гранты» и его 12-летней пассажирке.