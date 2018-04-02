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В Волгограде «скорая» врезалась в «Ладу, пострадали четыре человека
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В Волгограде «скорая» врезалась в «Ладу, пострадали четыре человека 

АиФ Волгоград 5 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Карета «скорой помощи» протаранила легковой автомобиль в Краснооктябрьском районе Волгограда, в результате чего пострадало четыре человека, среди которых — 12-летний ребенок и пенсионерка.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло 1 апреля около 07:00. 59-летний водитель «скорой» ехал по Первой продольной в сторону улицы Титова. Выехав на пересечение проспектов Ленина и Металлургов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, он «проскочил» на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Ладу».
В результате столкновения автомобилей в медучреждение с травмами были доставлены водитель и 12-летняя пассажирка «Лады», фельдшер, 66-летняя женщина, ехавшая в карете «скорой помощи».
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