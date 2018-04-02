В Волгограде «скорая» врезалась в «Ладу, пострадали четыре человека

Карета «скорой помощи» протаранила легковой автомобиль в Краснооктябрьском районе Волгограда, в результате чего пострадало четыре человека, среди которых — 12-летний ребенок и пенсионерка.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло 1 апреля около 07:00. 59-летний водитель «скорой» ехал по Первой продольной в сторону улицы Титова. Выехав на пересечение проспектов Ленина и Металлургов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, он «проскочил» на запрещающий сигнал светофора и врезался в « Ладу ».

В результате столкновения автомобилей в медучреждение с травмами были доставлены водитель и 12-летняя пассажирка «Лады», фельдшер, 66-летняя женщина, ехавшая в карете «скорой помощи».