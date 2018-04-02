Екатеринбурженка на ходу выпала из автобуса

Полиция Екатеринбурга организовала поиски водителя автобуса, который следовал по маршруту № 19, по вине которого в аварии пострадала девушка.

По информации пресс-службы ГИБДД Екатеринбурга, ДТП произошло 31 марта вечером на остановке «Декабристов», которая расположена на перекрестке Розы Люксембург — Декабристов.

Известно, что пассажирка автобуса выходила из транспорта. В это время водитель начал движение. В результате чего девушка упала. Отметим, что водитель скрылся с места происшествия.

В настоящее время полиция организовала поиски водителя виновника ДТП. Личность его пока не установлена.

Девушка в результате падения получила ушибы и ссадины и была доставлена в детскую больницу № 9.