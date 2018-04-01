Везучий мотоциклист чудом уцелел с серьезном ДТП в США. Видео

Нашлемная камера байкера запечатлела момент аварии, полноценным участником которой, к счастью для него, он так и не стал.

Житель города Плейно, штат Техас, на днях ехал по делам на своем мотоцикле.

После включения зеленого сигнала светофора, он, как и другие участники движения, тронулся с места. Через несколько мгновения в автомобиль прямо перед ним на большой скорости врезалась машина, водитель которой по какой-то причине решил проскочить перекресток на красный.

От удара протараненное авто опрокинулось на бок, а сам автор видео врезался в поврежденное транспортное средство и упал на землю.

Мужчина избежал серьезных травм и рассказал, что что считает себя «настоящим счастливчиком».