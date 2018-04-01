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Везучий мотоциклист чудом уцелел с серьезном ДТП в США. Видео
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Везучий мотоциклист чудом уцелел с серьезном ДТП в США. Видео 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Нашлемная камера байкера запечатлела момент аварии, полноценным участником которой, к счастью для него, он так и не стал.
Житель города Плейно, штат Техас, на днях ехал по делам на своем мотоцикле.
После включения зеленого сигнала светофора, он, как и другие участники движения, тронулся с места. Через несколько мгновения в автомобиль прямо перед ним на большой скорости врезалась машина, водитель которой по какой-то причине решил проскочить перекресток на красный.
От удара протараненное авто опрокинулось на бок, а сам автор видео врезался в поврежденное транспортное средство и упал на землю.
Мужчина избежал серьезных травм и рассказал, что что считает себя «настоящим счастливчиком».
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