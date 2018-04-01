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Полицейский вышел победителем из перестрелки с подозреваемым в Техасе
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Полицейский вышел победителем из перестрелки с подозреваемым в Техасе 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Полиция города Пасадена, расположенного в штате Техас, обнародовала кадры перестрелки с летальным исходом, произошедшей в минувший четверг, 29 марта.
Патрульный попытался остановить автомобиль, поведение водителя которого показалось ему подозрительным.
Мужчина, находившийся за рулем, среагировал на требование правоохранителя только проехав несколько кварталов.
Полицейский потребовал от подозреваемого, впоследствии опознанного как Марко Антонио Сааведра, 44 лет от роду, оставаться в машине и держать руки на виду. Вместо этого водитель схватился за пистолет, после чего страж порядка открыл огонь на поражение.
Марко Сааведра скончался от полученных огнестрельных ранений.
Патрульный, применивший табельное оружие, временно отстранен от службы, правомерность его действий рассматривает специальная комиссия.
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