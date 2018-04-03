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На трассе в Башкирии водитель-беглец насмерть сбил пешеходов
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На трассе в Башкирии водитель-беглец насмерть сбил пешеходов 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
В Благоварском районе Башкирии в полночь 2 апреля произошло смертельное ДТП. На 1403 километре дороги Самара — Уфа — Челябинск погибла 35-летняя жительница Шаранского района. Женщина шла по обочине проезжей части, когда на нее наехала машина. По предварительным данным, пешехода сбил водитель грузовика.
— Водитель скрылся с места преступления. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи, — рассказали в ГИБДД республики.
Дорожные полицейские ищут очевидцев происшествия. Любую информацию о случившемся просят сообщить по номеру городского телефона 02 или 020 с мобильного.
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