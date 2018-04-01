На проспекте Ленина в Волгограде груженый щебнем КАМАЗ раздавил женщину

В Краснооктябрьском районе Волгограда на Дворце Спорта меньше часа назад груженый щебнем КАМАЗ насмерть раздавил пенсионерку. 70-летняя женщина вышла на дорогу, после чего по ней проехал многотонный грузовик. Водитель КАМАЗа не заметил происшествия.

— На остановке «Дворец Спорта» напротив Экспоцентра 70-летняя женщина переходила дорогу между остановками вне зоны действия пешеходного перехода между двумя стоящими КАМАЗАМи, — сообщили V1.ru предварительные данные в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Первый грузовик, который нагружен щебнем, начал движение. Из-за габаритов водитель не заметил женщину.

После наезда на пешехода КАМАЗ продолжил движение и остановился только после того, как ему начал сигналить водитель следовавшего сзади КАМАЗа. Женщина скончалась на месте. Сейчас на проспекте Ленина работают полицейские. Из-за происшествия на Первой Продольной образовалась пробка от площади Возрождения.