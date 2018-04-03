Более 20 рейсов отменено в столичных аэропортах

В аэропортах Москвы отменено более 20 рейсов, сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

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