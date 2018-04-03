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Более 20 рейсов отменено в столичных аэропортах
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Более 20 рейсов отменено в столичных аэропортах 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Фото: MosDay.ru
В аэропортах Москвы отменено более 20 рейсов, сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово восемь рейсов отменено. Во Внуково отменили 13 рейсов.
Уточняется, что в Шереметьево задержек и отмены рейсов нет.
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