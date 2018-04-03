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Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
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Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах 

Агентство «Москва» 3 апреля 2018
Фото: MosDay.ru
«Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах», — говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса, во Внуково два рейса задержано и 14 отменено, в Домодедово два рейса задержано и 13 отменено, в Шереметьево три рейса задержано.
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