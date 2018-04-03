Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

«Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах», — говорится в сообщении. Согласно данным сервиса, во Внуково два рейса задержано и 14 отменено, в Домодедово два рейса задержано и 13 отменено, в Шереметьево три рейса задержано.