Девушку в аэропорту Внуково избили журналом 

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.
Неизвестный мужчина напал на девушку в столичном аэропорту Внуково.
В полицию обратилась 23-летняя москвичка, которая рассказала о происшествии. По ее словам, мужчина атаковал ее журналом. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, передает РЕН ТВ.
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