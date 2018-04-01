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Девушку в аэропорту Внуково избили журналом
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Девушку в аэропорту Внуково избили журналом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.
Неизвестный мужчина напал на девушку в столичном аэропорту Внуково.
В полицию обратилась 23-летняя москвичка, которая рассказала о происшествии. По ее словам, мужчина атаковал ее журналом. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, передает РЕН ТВ.
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