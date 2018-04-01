Мужчина напал с журналом на девушку

Мужчина попытался избить девушку журналом в столичном аэропорту Внуково . Об этом сообщил телеканал Рен‐ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Подробности инцидента сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов . В полицию обратилась сама пострадавшая.

Другой инцидент с «избиением» накануне произошел в еще одном столичном аэропорту — Домодедово. Сотрудника пограничной службы избила 19‐летняя девушка, которая опоздала на рейс из‐за недопуска ее мужа к вылету. Инцидент произошел 30 марта.

Собеседник «360» пояснил, что 37-летний

пострадавший с травмой лица своевременно обратился за медицинской помощью. Врачи поставили ему диагноз — ушиб мягких тканей лицевой области. Затем потерпевший написал письменное заявление в полицию о принятии мер к его обидчице.

Телефонный террорист сообщил о минировании круглосуточного ресторана быстрого питания на проспекте Славы в Санкт‐Петербурге. Ложный сигнал поступил в ночь на 1 апреля. Неизвестный, обратившийся в экстренные службы, утверждал, что бомба заложена в помещении фаст‐фуда.