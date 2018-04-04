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Около 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
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Около 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
Агентство «Москва»
1 час назад
Фото:
MosDay.ru
Комментарии
«Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во
Внуково
четыре рейса задержано, в Домодедово один рейс задержан и 12 отменено, в
Шереметьево
два рейса задержано.
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