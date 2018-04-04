Ещё
Около 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Около 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
«Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во Внуково четыре рейса задержано, в Домодедово один рейс задержан и 12 отменено, в Шереметьево два рейса задержано.
Агентство «Москва»: последние новости
Из машины полковника СВР в Москве украли служебное удостоверение и пропуск на ведомственный объект Продажи автомобилей Hyundai в России в январе-марте выросли на 28,3% - до 38,9 тыс. машин Водитель иномарки погиб в результате ДТП на юге Москвы
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей
Водительские права начнут продлевать автоматически
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем257
Zotye показала спорт-версию клона Volkswagen
«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение