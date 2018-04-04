Около 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

«Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах», — говорится в сообщении. Уточняется, что во Внуково четыре рейса задержано, в Домодедово один рейс задержан и 12 отменено, в Шереметьево два рейса задержано.