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Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
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Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
Агентство «Москва»
23 минуты назад
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Москва меняется
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«Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах», — говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса, во
Внуково
один рейс задержан и три отменено, в Домодедово три рейса задержано и 10 отменено, в
Шереметьево
два рейса задержано.
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