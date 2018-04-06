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Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
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Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Фото: Москва меняется
«Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах», — говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса, во Внуково один рейс задержан и три отменено, в Домодедово три рейса задержано и 10 отменено, в Шереметьево два рейса задержано.
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