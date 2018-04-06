Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

«Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах», — говорится в сообщении.

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