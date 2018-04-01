Крушение советского истребителя времен ВОВ во время авиашоу попало на видео

Очевидец запечатлел на камеру момент аварии с участием истребителя Як-3, произошедшей в минувшую субботу, 31 марта, во время авиашоу Warbirds Over Wanaka в Новой Зеландии.

Пилот совершил посадку после демонстрационного полета. По какой-то причине он не заметил аэродромную машину и врезался в нее.

В результате столкновения летчик не пострадал, однако самолет получил серьезные повреждения — он потерял крыло и шасси.

По данным специализированного авиационного портала Pioneer Aero, попавший в аварию Як-3 является переделанным Як-11, купленным его владельцем новозеландцем Артуром Дови в Египте.

После приобретения истребителя самолет был отправлен в Россию, где специалисты произвели работы, позволившие максимально приблизить конструкцию и тактико-технические характеристики машины к оригинальным.