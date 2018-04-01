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Крушение советского истребителя времен ВОВ во время авиашоу попало на видео
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Крушение советского истребителя времен ВОВ во время авиашоу попало на видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Очевидец запечатлел на камеру момент аварии с участием истребителя Як-3, произошедшей в минувшую субботу, 31 марта, во время авиашоу Warbirds Over Wanaka в Новой Зеландии.
Пилот совершил посадку после демонстрационного полета. По какой-то причине он не заметил аэродромную машину и врезался в нее.
В результате столкновения летчик не пострадал, однако самолет получил серьезные повреждения — он потерял крыло и шасси.
По данным специализированного авиационного портала Pioneer Aero, попавший в аварию Як-3 является переделанным Як-11, купленным его владельцем новозеландцем Артуром Дови в Египте.
После приобретения истребителя самолет был отправлен в Россию, где специалисты произвели работы, позволившие максимально приблизить конструкцию и тактико-технические характеристики машины к оригинальным.
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