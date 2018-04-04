Рязанский торговый центр «Барс» эвакуировали из-за задымления

В Рязани провели эвакуацию торгового центра «Барс». Инцидент произошел по адресу: Московское шоссе, дом 5А. Сообщается, что в результате короткого замыкания в центре произошло сильное задымление. На место были вызваны спасательные службы, из помещений центра срочно эвакуировали около 150 человек.

«Короткое замыкание с последующим сильным задымлением произошло на третьем этаже в магазине «Спортмастер». Из торгового центра выведено 150 человек, пострадавших нет», — цитирует сообщение собственного источника в экстренных службах региона РИА «Новости»

Сейчас «Барс» отключен от электричества, специалисты проводят поиск проблемного участка электрооборудования.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в многоэтажке в Рязани прогремел мощный взрыв. В одной из квартир жилого дома взорвался бытовой газ. В результате случившегося ранения различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе один ребёнок. Жертвами взрыва стали 3 человека.

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