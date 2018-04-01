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Житель Воронежской области отсудил у дорожников 109 тыс. рублей за яму на трассе
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Житель Воронежской области отсудил у дорожников 109 тыс. рублей за яму на трассе 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Из-за выбоины мужчина попал в ДТП. Житель Воронежской области отсудил у дорожной компании 108,8 тыс. рублей в счёт компенсации за испорченный автомобиль. Иномарка получила механические повреждения из-за выбоины на трассе, сообщила пресс-служба Павловского районного суда в пятницу, 30 марта. Как установил суд, инцидент на автодороге случился в июле 2017 года. Мужчина на автомобиле Ford наехал на яму, расположенную на проезжей части. В ДТП оказалось виновато ООО «Павловскасфальтобетон» — специалисты компании своевременно не устранили выбоины. Суд удовлетворил требования владельца повреждённой иномарки о взыскании ущерба. Компания, виновная в ненадлежащем содержании дорог, заплатит автомобилисту компенсацию. Дарья Крымова
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