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Российский дипломат устроил ДТП в Киеве
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В Киеве российский дипломат протаранил такси и отказался «дышать в трубочку» 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: РИА Новости
В Киеве принадлежащий посольству России автомобиль протаранил такси. Находившийся за рулем дипломат отказался пройти медосвидетельствование. Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".
Инцидент произошел около 00.30 1 апреля в центре Киева, на Нижнем Вале, 17/8. Автомобиль принадлежащий посольству России Volkswagen (н.з. #D001067) врезался в припаркованный автомобиль такси KIA (н.з. AA3466EE).
"Также, говорят, что пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель находится с признаками опьянения. Тест на Драгер проходить отказался", — говорится в сообщении.
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На сделанной очевидцами задержания видеозаписи водитель Volkswagen, улыбаясь, действительно отказывается проходить тест на алкоголь, ссылаясь на Женевскую конвенцию. При этом, судя по его характерному поведению и реакциям, он действительно может находиться в состоянии опьянения.
Это далеко не первый подобный инцидент с российскими дипломата на Украине. Так, в ноябре 2017 года сотрудник посольства России Чингиз Мухамадеев сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, а затем, по данным местных СМИ, на месте предлагал им деньги за отказ от претензий.
В 2015 году под Киевом влетел в отбойник атташе посольства России Виктор Рышников. По данным представителя МВД Украины он имел "очевидные признаки алкогольного опьянения". После аварии он заперся в машине, отказавшись пройти медосвидетельствование. В российской дипмиссии тогда заявили, что Рышников был трезв и просто не справился с управлением.
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