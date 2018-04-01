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В Брянске ребенок пострадал при падении льда с крыши дома
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В Брянске ребенок пострадал при падении льда с крыши дома 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 1 апр — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку в связи с падением глыбы льда с крыши двухэтажного дома, в результате чего четырехлетний ребенок получил травмы головы, сообщает СУСК по региону.
"Следственными органами СК РФ по Брянской области проводится проверка по факту получения малолетним ребенком травм в результате падения наледи с крыши жилого дома", — говорится в общении.
По предварительным данным, инцидент произошел в субботу вечером. С крыши двухэтажного многоквартирного дома на улице Советской города Брянска на мальчика 2014 года рождения, вышедшего с мамой на прогулку, упал кусок льда, отмечается в сообщении.
С травмами головы ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь.
Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего, по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание придомовой территории, отмечается в сообщении.
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