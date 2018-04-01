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Водитель‐лихач вылетел на железную дорогу в Петербурге
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Водитель‐лихач вылетел на железную дорогу в Петербурге 

360tv.ru 2 часа назад
Водитель иномарки вылетел на железную дорогу у Ладожского вокзала в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.
Авария произошла утром первого апреля. Мужчина за рулем иномарки не смог повернуть на Зольную улицу, снес ограждение и вылетел на железную дорогу. В результате инцидента пострадал только водитель, которого пришлось доставить в больницу. Вероятнее всего, он просто не справился с управлением
из-за  того, что ехал на большой скорости — 140 километров в час. В итоге железнодорожное движение оказалось перекрытым.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия и проводят проверку.
Ранее сообщалось, что двое автомобилистов устроили стрельбу из‐за того, что не могли разъехаться на дороге в Киеве. Каждый хотел проехать первым, но при этом никто не хотел уступить дорогу. Для того, чтобы исчерпать конфликт, они решили устроить стрельбу.
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