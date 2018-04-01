Три человека получили ножевые ранения в ходе конфликта на юго‑востоке Москвы

На юго-востоке Москвы три человека были госпитализированы с ножевыми ранениями, полученными в ходе конфликта в одном из заведений, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В 10:45 поступила информация о том, что в медицинское учреждение доставлено трое граждан с колото-резаными ранениями. Они пояснили, что указанные повреждения получили в ходе конфликта в одном из заведений на юго-востоке Москвы в районе Печатники», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент сотрудники полиции проводят проверку, а также устанавливают точное время и место происшествия.