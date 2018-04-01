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В Москве трех человек госпитализировали с ножевыми ранениями
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В Москве трех человек госпитализировали с ножевыми ранениями 

ТАСС 16 часов назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого три человека были госпитализированы в Москве с ножевыми ранениями, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"В 10:45 из лечебного учреждения поступила информация о доставке трех граждан с телесными повреждениями, по предварительным данным, колото-резаными. С их слов, инцидент с ними произошел в районе Печатники", — сказали в ведомстве.
После произошедшего пострадавшие самостоятельно добрались до улицы Руставели, откуда их доставили в больницу. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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