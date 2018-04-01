В КБР в ДТП с пассажирским микроавтобусом погибли жители Ингушетии

НАЛЬЧИК, 1 апр — РИА Новости . Три жителя Ингушетии оказались среди погибших в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легковушки на трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии вечером в субботу, сообщили РИА Новости в региональном УГИБДД

Ранее сообщалось, что около 20.00 мск в субботу на 398-м километре автодороги «Кавказ» произошло столкновение автомашины «ВАЗ-2112» и пассажирского микроавтобуса Mercedes, осуществлявшего перевозку по маршруту «Ставрополь-Нальчик». В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия, еще два человека из микроавтобуса в тяжелом состоянии госпитализированы в лечебное учреждение.

"Среди погибших — трое жителей Ингушетии в возрасте от 26 до 30 лет. Еще одна пассажирка " ВАЗа " — женщина 25-30 лет пока не опознана", — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что в результате ДТП были госпитализированы три человека из микроавтобуса, двое из них — в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения водителем «ВАЗа», который уже не раз был замечен в нарушении правил дорожного движения", — отметили в ведомстве.