Ещё
В КБР в ДТП с пассажирским микроавтобусом погибли жители Ингушетии
Далее:
Читайте также:
Ещё

В КБР в ДТП с пассажирским микроавтобусом погибли жители Ингушетии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 1 апр — РИА Новости. Три жителя Ингушетии оказались среди погибших в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легковушки на трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии вечером в субботу, сообщили РИА Новости в региональном УГИБДД.
Ранее сообщалось, что около 20.00 мск в субботу на 398-м километре автодороги «Кавказ» произошло столкновение автомашины «ВАЗ-2112» и пассажирского микроавтобуса Mercedes, осуществлявшего перевозку по маршруту «Ставрополь-Нальчик». В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия, еще два человека из микроавтобуса в тяжелом состоянии госпитализированы в лечебное учреждение.
"Среди погибших — трое жителей Ингушетии в возрасте от 26 до 30 лет. Еще одна пассажирка "ВАЗа" — женщина 25-30 лет пока не опознана", — сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что в результате ДТП были госпитализированы три человека из микроавтобуса, двое из них — в тяжелом состоянии.
"По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения водителем «ВАЗа», который уже не раз был замечен в нарушении правил дорожного движения", — отметили в ведомстве.
РИА Новости: последние новости
Число погибших в ДТП под Саратовом выросло до четырех В ДТП с автобусом в Бангладеш погибли восемь человек В Ростовской области в ДТП с маршруткой погиб человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов77
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем240
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
В РФ стартовали продажи обновленного Fiat Fullback
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение