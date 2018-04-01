В Печатниках трое человек получили колото-резаные раны

В воскресенье, 1 апреля, троих человек госпитализировали с колото-резаными ранами в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве, трое человек были госпитализированы с ножевыми ранениями. По данным полиции, ранения пострадавшие получили в районе Печатники ЮВАО Москвы.

«В 10:45 из лечебного учреждения поступила информация о доставке трех граждан с телесными повреждениями, по предварительным данным, колото-резаными. С их слов, инцидент с ними произошел в районе Печатники», — сказали агентству в полиции.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.