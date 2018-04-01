Ещё
В Печатниках трое человек получили колото-резаные раны
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Печатниках трое человек получили колото-резаные раны 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В воскресенье, 1 апреля, троих человек госпитализировали с колото-резаными ранами в Москве.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве, трое человек были госпитализированы с ножевыми ранениями. По данным полиции, ранения пострадавшие получили в районе Печатники ЮВАО Москвы.
«В 10:45 из лечебного учреждения поступила информация о доставке трех граждан с телесными повреждениями, по предварительным данным, колото-резаными. С их слов, инцидент с ними произошел в районе Печатники», — сказали агентству в полиции.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
ИД «Собеседник»: последние новости
"Скорая" опрокинулась после ДТП с авто в районе Марьино Авария на трассе Ставрополь – Нальчик унесла жизни четырех человек Автобус с детской спортивной командой загорелся в Кемеровской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов77
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем240
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
В РФ стартовали продажи обновленного Fiat Fullback
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение