В Печатниках трое человек получили колото-резаные раны 

В воскресенье, 1 апреля, троих человек госпитализировали с колото-резаными ранами в Москве.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве, трое человек были госпитализированы с ножевыми ранениями. По данным полиции, ранения пострадавшие получили в районе Печатники ЮВАО Москвы.
«В 10:45 из лечебного учреждения поступила информация о доставке трех граждан с телесными повреждениями, по предварительным данным, колото-резаными. С их слов, инцидент с ними произошел в районе Печатники», — сказали агентству в полиции.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.