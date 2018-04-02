Ещё
Стало известно, почему в Нижнем Новгороде бьют горячие фонтаны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, почему в Нижнем Новгороде бьют горячие фонтаны 

nn.ru 6 часов назад
Фото: nn.ru
1 апреля улица Нестерова была окутана горячим паром — там прорвало трубу.
— На Нестерова опять прорвало! Горячая река сворачивает на Ковалиху. Это шутка ЖКХ, там ремонтировали в четверг и пятницу! — написал в соцсети Алексей Васильев.
— Повреждение тепловой сети было полностью устранено 1 апреля в 18.00, — сообщили в пресс-службе компании. — На месте работала аварийная бригада и спецтехника. С учетом характера повреждения, специалисты заменили участок трубопровода диаметром 400 мм протяженностью 4 метра.
Во время работ была приостановлена подача тепла и горячей воды в 29 домах на улицах Нестерова, Ульянова, Минина, Большая Печерская. Сейчас услуги поставляются в полном объеме.
Также местные жители жаловались на прорыв на перекрестке улиц Фрунзе и Большая Печерская.
— Утечка теплоносителя в этом месте не является критичной, не наносит ущерба потребителям и будет устранена в плановом порядке с учетом подготовительных работ для минимизации ограничений подачи ресурса, — прокомментировали в «Теплоэнерго».
В компании отметили, что повреждение тепловых сетей в этом районе явилось следствием ранее произошедшего повреждения магистрального трубопровода по улице Невзоровых.
— При повреждении магистральной сети и резкой остановке перекачивающих насосов происходит повышение давления в сети, что приводит к разрушению слабых участков трубопроводов и образованию новых повреждений, — пояснили в пресс-службе. — Таким образом теплопроводы подвергаются внеплановым гидравлическим испытаниям на прочность. По итогам отопительного сезона планы работ по ремонту сетей корректируются с учетом всех произошедших технологических нарушений.
Еще одна авария произошла на площади Свободы 4 дня назад. Жители центра остались без горячей воды и отопления.
nn.ru: последние новости
Появились подробности лобового ДТП на Мызинском мосту В страшном ДТП на Родионова погиб молодой полицеский Каток и куча ДТП. В Нижнем Новгороде снова День жестянщика
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буквально через несколько минут он испустил дух»223
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда313
Разрешить тонировку
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение