Стало известно, почему в Нижнем Новгороде бьют горячие фонтаны

1 апреля улица Нестерова была окутана горячим паром — там прорвало трубу.

— На Нестерова опять прорвало! Горячая река сворачивает на Ковалиху. Это шутка ЖКХ, там ремонтировали в четверг и пятницу! — написал в соцсети Алексей Васильев

— Повреждение тепловой сети было полностью устранено 1 апреля в 18.00, — сообщили в пресс-службе компании. — На месте работала аварийная бригада и спецтехника. С учетом характера повреждения, специалисты заменили участок трубопровода диаметром 400 мм протяженностью 4 метра.

Во время работ была приостановлена подача тепла и горячей воды в 29 домах на улицах Нестерова, Ульянова, Минина, Большая Печерская. Сейчас услуги поставляются в полном объеме.

Также местные жители жаловались на прорыв на перекрестке улиц Фрунзе и Большая Печерская.

— Утечка теплоносителя в этом месте не является критичной, не наносит ущерба потребителям и будет устранена в плановом порядке с учетом подготовительных работ для минимизации ограничений подачи ресурса, — прокомментировали в «Теплоэнерго».

В компании отметили, что повреждение тепловых сетей в этом районе явилось следствием ранее произошедшего повреждения магистрального трубопровода по улице Невзоровых.

— При повреждении магистральной сети и резкой остановке перекачивающих насосов происходит повышение давления в сети, что приводит к разрушению слабых участков трубопроводов и образованию новых повреждений, — пояснили в пресс-службе. — Таким образом теплопроводы подвергаются внеплановым гидравлическим испытаниям на прочность. По итогам отопительного сезона планы работ по ремонту сетей корректируются с учетом всех произошедших технологических нарушений.

Еще одна авария произошла на площади Свободы 4 дня назад. Жители центра остались без горячей воды и отопления.