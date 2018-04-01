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Женщина и подросток пострадали в ДТП в Вологде
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Женщина и подросток пострадали в ДТП в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Авария произошла сегодня на перекрестке ул. проспект Победы — Мохова. Около 10 утра там столкнулись две иномарки.
Как рассказали в городском отделе ГИБДД, водитель 72-го года рождения, управляющий Дэу Нексия, выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю Фольксваген. За рулем второй иномарки был водитель 82-го года рождения.
В результате ДТП травмы получила пассажирка 1981 г.р рождения и мальчик 2004 г.р. У женщины перелом носа, подросток получил ушиб головы и носа.
За минувшие сутки на дорогах Вологды зарегистрировано 16 аварий с материальным ущербом, трое водителей задержаны в нетрезвом состоянии.
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