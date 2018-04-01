Женщина и подросток пострадали в ДТП в Вологде

Авария произошла сегодня на перекрестке ул. проспект Победы — Мохова. Около 10 утра там столкнулись две иномарки.

Как рассказали в городском отделе ГИБДД , водитель 72-го года рождения, управляющий Дэу Нексия, выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю Фольксваген . За рулем второй иномарки был водитель 82-го года рождения.

В результате ДТП травмы получила пассажирка 1981 г.р рождения и мальчик 2004 г.р. У женщины перелом носа, подросток получил ушиб головы и носа.

За минувшие сутки на дорогах Вологды зарегистрировано 16 аварий с материальным ущербом, трое водителей задержаны в нетрезвом состоянии.