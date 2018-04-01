Лед, упавший с крыши дома, привел к гибели пенсионерки в Ивановской области

Пожилая женщина погибла после падения на нее наледи в городе Юрьевец Ивановской области. Трагедия произошла в воскресенье на улице Подгорной, у дома 4, передает РИА Новости

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Как сообщает региональное следственное управление СК, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается должностное лицо, отвечающее за содержание общего имущества дома и за производство работ по очистке крыши здания от снега и наледи.