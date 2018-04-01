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В Ивановской области возбудили дело после гибели пенсионерки из-за наледи
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В Ивановской области возбудили дело после гибели пенсионерки из-за наледи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели пенсионерки из-за упавшей с крыши наледи в городе Юрьевец Ивановской области, сообщает региональное следственное управление СК.
По данным ведомства, в воскресенье в Юрьевце наледь обрушилась на женщину 1939 года рождения, она погибла на месте.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.
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