В Ивановской области возбудили дело после гибели пенсионерки из-за наледи

По данным ведомства, в воскресенье в Юрьевце наледь обрушилась на женщину 1939 года рождения, она погибла на месте.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.