В Тюмени проходит всероссийская акция «Повод для обгона?»

В Тюменской области стартовали мероприятия всероссийской социальной кампании «Повод для обгона», направленной на предотвращение ДТП из-за опасных обгонов и выезда на встречную полосу. Чтобы как можно больше тюменцев узнали о целях кампании, на одной из центральных площадей города была размещена инсталляция с разбитым в ДТП автомобилем и машинами специальных служб, участвующих в предотвращении и ликвидации последствий дорожных аварий.

Акции проводятся в десяти высших и средних учебных заведениях, в 25 школах, 20 детских садах, в торгово-развлекательных центрах, на десяти автозаправочных станциях, на автовокзале и железнодорожном вокзале.

Водители и пассажиры автомобилей могут пройти экспресс-тестирование, в котором правильно ответив на все вопросы, автомобилисты получат в подарок жилеты со световозвращающими элементами, обложки для автодокументов, брелки, ароматизаторы с логотипом кампании и другие сувениры.

Участники мероприятий и десятки тюменцев в день старта социальной кампании в регионе написали свои обращения на специальных плакатах, призывая к благоразумному поведению на дорогах, транспортной культуре и обеспечению безопасных условий для детей, участвующих в дорожном движении.

«Для участия в мероприятиях кампании «Повод для обгона» вы можете посетить АСЗ сети «Газпромнефть» по адресам: ул. Щербакова, 113, строение1, 2, ул. Пермякова 2а, строение 1, ул. Западносибирская, 37, ул. Олега Антонова, 18, ул. Широтная, 8 строение1. АЗС сети «Лукойл-Уралнефтепродукт» по адресам: ул.30 лет Победы, 34, ул. Дамбовская, 45а, ул. Ямская, 159, строение 1. АЗС «Новый поток» по адресам: ул. Беляева, 45, ул.30 лет Победы,87г, строение 1», — рассказали в УМВД России по Тюменской области.

По данным ГИБДД на территории Тюменской области за 2017 год произошло 1285 дорожно-транспортных происшествий при столкновении ТС, в которых 1982 человек получили травмы, 136 человек погибло.