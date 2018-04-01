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На Олимпийской сбили подростка: участники аварии скрылись, а очевидцы вызвали полицию
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На Олимпийской сбили подростка: участники аварии скрылись, а очевидцы вызвали полицию 

72.ru 33 минуты назад
Фото: 72.ru
В Тюмени сегодня, 1 апреля, на улице Олимпийской сбили подростка. Об этом правоохрнаителям сообщили очевидцы инцидента. После наезда иномарка Lexus скрылась с места ДТП, а подросток убежал.
— Это произошло около 13:00 у дома №47 по улице Олимпийской. Очень грязный бордовый джип Lexus, предположительно, с номером 999, сбил подростка. Юноша был в красной куртке, он убежал, — рассказал 72.ru очевидец аварии Сергей. — На месте ДТП осталась решетка от машины.
По заявлениям свидетелей, машина уехала, развернувшись через двойную сплошную.
— Вызов поступал, работает группа розыска, которая ищет машину. Пока пострадавший за медицинской помощью не обращался, — сообщила Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
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