На Олимпийской сбили подростка: участники аварии скрылись, а очевидцы вызвали полицию

В Тюмени сегодня, 1 апреля, на улице Олимпийской сбили подростка. Об этом правоохрнаителям сообщили очевидцы инцидента. После наезда иномарка Lexus скрылась с места ДТП, а подросток убежал.

— Это произошло около 13:00 у дома №47 по улице Олимпийской. Очень грязный бордовый джип Lexus, предположительно, с номером 999, сбил подростка. Юноша был в красной куртке, он убежал, — рассказал 72.ru очевидец аварии Сергей. — На месте ДТП осталась решетка от машины.

По заявлениям свидетелей, машина уехала, развернувшись через двойную сплошную.

— Вызов поступал, работает группа розыска, которая ищет машину. Пока пострадавший за медицинской помощью не обращался, — сообщила Анжела Борисова , руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.