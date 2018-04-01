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«Пострадали двое детей»: на трассе под Челябинском пьяный водитель влетел в электроопору
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«Пострадали двое детей»: на трассе под Челябинском пьяный водитель влетел в электроопору 

74.ru 25 минут назад
Фото: 74.ru
Вечером в субботу, 31 марта, на дороге Лазурное — Дубровка пьяный водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате аварии пострадали двое детей — шести и четырёх лет, сообщили 74.ru в областной ГИБДД.
— В Лазурном, напротив посёлка Лазурный Берег, произошла серьёзная авария, — рассказал читатель 74.ru. — Дети пострадали. Водитель пьяный был, правой стороной сбил электроопору.
В областной ГИБДД эту аварию подтвердили.
— 31 марта в 21:55 на 2-м километре автодороги Лазурное — Дубровка водитель «Лады-Приоры» 1972 года рождения в состоянии алкогольного опьянения не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП, — рассказала инспектор по особым поручениям отделения пропаганды УГИБДД ГУ области Ирина Аркадьева. — В автомобиле находились дети 2011 и 2013 годов рождения. Они получили телесные повреждения, их госпитализировали.
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