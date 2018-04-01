Легенды костромских таксистов

Истории, рассказанные костромскими таксистами, вполне могут сравниться со смешными эпизодами фильма «Такси» Люка Бессона или с эпизодами из фильмов Тарантино. Редакция K1NEWS.RU решила вспомнить самые интересные легенды.

«Уазик» гнался за такси

Наиболее яркая легенда костромских таксистов — как милицейский «уазик» погнался за такси, а водитель жал на газ, рассчитывая оторваться и затеряться на территории таксопарка. Некоторые рассказчики добавляют, что во время погони по городу из багажника такси хлестала белая пена. Потому что в багажнике было пиво, привезенное из соседнего города. Таксисты тогда торговали пивом, это было выгодно, пока еще не было в таком количестве супермаркетов. Машина такси влетела в гараж. Водитель выскочил из-за руля и затерялся среди компаний таксистов. Вдруг послышался сильный удар. Это милицейский «уазик» с разгону пытался въехать в ворота гаража, но застрял крышей и повредил мигалку. Потому что высота ворот гаража была рассчитана на легковые машины! На «Волги». Один из таксистов спокойно подошел к «уазику» и посоветовал: «Колеса надо спускать».

Загадки жуткой ночи

Представьте такую историю. Водители с утра приходят в гараж и видят, что машина, работавшая ночью, помята. Ее багажник в крови. Водитель ушел отдыхать домой. Они спрашивают у слесарей, которые чинят машину, что случилось ночью? Их пояснения мало что проясняют. В ту пору в таксопарке работали глухонемые слесари, объяснявшиеся жестами. Потом, когда водитель появился, выяснилось, что в сумерках он ехал в Нерехту, и по дороге налетел на группу кабанов. Сбитое животное положили в багажник. Поэтому машина и была в крови. Помята она при столкновении была изрядно. Говорили, что мясом сбитого кабана водитель «расплачивался» со слесарями.

Как заработать, не тронувшись с места

Работа таксистов была полна парадоксов. Они могли заработать деньги, не тронувшись с места. Или не перевезя за день ни одного пассажира. Например, они привозили пиво из соседнего Ярославля и продавали дороже в Костроме. Пассажиры в этом процессе не требовались.

Однажды таксист Андрей стоял у «Полигона» в ожидании пассажиров. К машине подошли две девушки, намеревавшиеся уехать. Но за девушками на улицу выбежали два москвича. Они познакомились с ними вечером и хотели, чтобы костромички уехали с ними, на московской машине. Москвичи крикнули водителю: «Ты их не вези!» Тот возразил: «Я деньги зарабатываю». Москвичи придумали выход: «На тебе тысячу рублей!» В итоге таксист заработал деньги, не тронувшись с места.

К нежной женщине со школьным ранцем

Важно, чтобы клиент был платежеспособный. Поэтому водители настороженно относятся к клиентам, которые выглядят необычно. Рассказывают историю, как у железнодорожного вокзала таксисты не хотели брать пассажира, взрослого мужчину со школьным ранцем. Но один водитель согласился и был вознагражден. В ранце оказались деньги. Тот человек возвращался из колонии, ехал в Нерехту к женщине, с которой переписывался. До этого он с ней не встречался. Условился с таксистом, что он зайдет к ней в дом, поговорит. И если женщина согласится, чтобы он остался ночевать, махнет таксисту из окна, даст знак, чтобы тот уезжал. В итоге мужчина щедро заплатил за дорогу в Нерехту, и еще добавил денег сверху.

«Что у вас в рюкзаке?» «Камни!»

Еще один клиент, сошедший с московского поезда, выглядел чудаковато, по-походному одетый, с рюкзаком. Таксист Александр, помогая положить тяжеленный рюкзак в багажник, удивился: «Что там у вас, камни?» «Камни!» — подтвердил пассажир. Этот простой с виду мужчина оказался на редкость платежеспособный. Он возвращался в Кострому к семье из Америки, где работал геологом. Сами американцы ленятся работать геологами, лазать по горам, жить в полевых условиях. Им лучше полежать на диване у телевизора с пончиками или погонять на машине по ровным дорогам. Между тем, работа геолога там хорошо оплачивается. Это понял таксист, когда мужчина в микрорайоне Давыдовском попросил его не сразу везти домой, а остановиться и подождать его у круглосуточного магазина, чтобы купить семье вкусной еды, отметить встречу. Александр поразился, сколько деликатесов и бутылок с дорогим вином пришлось загружать ему в машину. Действительно, геологи в Америке хорошо зарабатывают.

«Командир, сколько я должен?»

Классика жанра, когда таксист берет подвыпившего клиента и просит его сразу расплатиться. Тот соглашается: «Нет вопросов!» По дороге пассажир дремлет. Когда приехали к дому, просыпается и спрашивает: «Командир, сколько я должен?» И повторно с важным видом платит за проезд. Таксист Андрей рассказывал, как поставил рекорд, когда вез подвыпившую женщину из Костромы, из микрорайона Паново, в Татарское. Она хотела отдохнуть душой. Громко включала в машине музыку. Звала в гости. В дороге расплачивалась несколько раз. В итоге у нее осталось денег разве что на местный самогон.

Деньги умножались на два В советское время таксисты любили ездить по районам, потому что дальние поездки оплачивались, как правило, в двойном размере. Под предлогом того, что на обратную дорогу может не найтись пассажиров. В итоге за такой день таксист мог заработать больше, чем зарплата обычного рабочего или инженера за месяц. Но самое выгодное, рассказывает Андрей, было возить таксистов. После смены друзья садились в его машину и он развозил их по домам, до подъезда, до калитки. Мелочиться было не принято.

Наши люди в булочную на такси ездят

В двадцать первый век по сравнению с советскими временами труд таксистов обесценился. Машин стало больше. Считается вполне обычным, когда компания костромичей отправляется в Ярославль на хоккейный матч на такси.

Один водитель рассказывал, как он годами возил нескольких женщин на работу на улицу Галичскую, забирая их утром в микрорайоне Давыдовском. Также компанией в условленное время они возвращались вечером из промышленной зоны в спальный район. В итоге на поездку женщины тратили буквально считанные десятки рублей. Чуть дороже билета в маршрутке. Зато успевали вечером закупиться в магазинах и посмотреть любимые сериалы.

На десерт анекдот. В такси в поселке Волжском садится пенсионерка и говорит: «Отвези меня в микрорайон Давыдовский». Таксист радуется: пенсионеры сейчас платежеспособные, пенсии платят регулярно. Женщина приезжает, протягивает ему в ладошке 16 рублей. Таксист ошарашен: «Ты что, бабушка, мне 16 рублей даешь?» Старушка отвечает: «Было бы 17, я бы на автобусе доехала».

В Костроме самое шикарное такси в мире?