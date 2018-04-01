На трассе Уфа — Оренбург изменится схема движения

На трассе Р-240 Уфа — Оренбург 1 апреля состоится перезапуск движения автомобильного транспорта. На одном из участков дороги будет проводиться капитальный ремонт.

— Дорожники приступают к реконструкции участка с 80-го по 90-й километр Р-240, — сообщает Управление федеральных автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства

Автомобилистам рекомендуют продумать маршрут объезда участка. Так, во время выполнения строительно-монтажных работ съезд с трассы к селу Толбазы будет закрыт. Доступ транспорта будет возможен с примыканий на 78-м и 86-м километрах федеральной трассы. По графику, ремонт будут проводить до 25 октября.

Упрдор «Приуралье» призывает водителей проявить внимательность на этом участке дороги, соблюдать требования временных дорожных указателей и следить за дорожной разметкой.