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«Выбежал на дорогу за мячиком»: в Челябинске иномарка сбила десятилетнего школьника
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«Выбежал на дорогу за мячиком»: в Челябинске иномарка сбила десятилетнего школьника 

74.ru 12 часов назад
Фото: 74.ru
Днём в воскресенье, 1 апреля, на улице Салютной в Челябинске школьник попал под колёса иномарки. В городской ГИБДД сообщили, что ребёнок находился на улице один и в момент аварии выскочил на дорогу за мячиком.
— В 14:10 возле дома №10 по улице Салютная женщина 1984 года рождения, управляя автомобилем KIA, совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, — рассказал 74.ru сотрудник отдела пропаганды городской ГИБДД Андрей Юрин. — В результате пострадал 10-летний мальчик, ученик четвёртого класса. Он направлялся с прогулки домой и в момент ДТП выбежал на дорогу за мячиком. Мальчик был без сопровождения взрослых. Дорога — это место повышенной опасности. Напоминаем родителям, чтобы они проводили беседы с детьми о правилах дорожного движения. Пройдите с детьми их привычный маршрут, обращая их внимание на опасные места.
Бригада медиков оказала школьнику помощь и доставила его в ГКБ № 8, где ребёнку диагностировали перелом ноги.
Ещё одно ДТП в Челябинске с участием трёх автомобилей, в котором пострадал несовершеннолетний, произошло 31 марта. Виновник аварии находился за рулём без водительских прав.
— На перекрёстке улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева 24-летний водитель «Дэу-Нексия», не имеющий права управлять автомобилем, на регулируемом перекрёстке столкнулся с «Хендай-Солярис», который в свою очередь столкнулся с попутно движущимся «Фордом-Фокус». На переднем сидении «Форда-Фокус» находилась 14-летняя девочка, которая была пристёгнута ремнём безопасности. Она и пассажир «Хендай-Солярис» получили травмы, им назначено амбулаторное лечение, — уточнили в городской ГИБДД.
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