«Выбежал на дорогу за мячиком»: в Челябинске иномарка сбила десятилетнего школьника

Днём в воскресенье, 1 апреля, на улице Салютной в Челябинске школьник попал под колёса иномарки. В городской ГИБДД сообщили, что ребёнок находился на улице один и в момент аварии выскочил на дорогу за мячиком.

— В 14:10 возле дома №10 по улице Салютная женщина 1984 года рождения, управляя автомобилем KIA , совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, — рассказал 74.ru сотрудник отдела пропаганды городской ГИБДД Андрей Юрин . — В результате пострадал 10-летний мальчик, ученик четвёртого класса. Он направлялся с прогулки домой и в момент ДТП выбежал на дорогу за мячиком. Мальчик был без сопровождения взрослых. Дорога — это место повышенной опасности. Напоминаем родителям, чтобы они проводили беседы с детьми о правилах дорожного движения. Пройдите с детьми их привычный маршрут, обращая их внимание на опасные места.

Бригада медиков оказала школьнику помощь и доставила его в ГКБ № 8, где ребёнку диагностировали перелом ноги.

Ещё одно ДТП в Челябинске с участием трёх автомобилей, в котором пострадал несовершеннолетний, произошло 31 марта. Виновник аварии находился за рулём без водительских прав.

— На перекрёстке улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева 24-летний водитель «Дэу-Нексия», не имеющий права управлять автомобилем, на регулируемом перекрёстке столкнулся с «Хендай-Солярис», который в свою очередь столкнулся с попутно движущимся «Фордом-Фокус». На переднем сидении «Форда-Фокус» находилась 14-летняя девочка, которая была пристёгнута ремнём безопасности. Она и пассажир «Хендай-Солярис» получили травмы, им назначено амбулаторное лечение, — уточнили в городской ГИБДД.