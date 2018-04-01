В заповеднике «Столбы» мужчина сломал ногу

В заповеднике «Столбы» мужчина оступился и сломал ногу, об этом спасателям на перевале «Кордон» сообщили медики службы «03».

Мужчина повредил ногу в районе 1 Столбы и позвонил медикам, те, в свою очередь, сообщили в ГПУ «Спасатель». Спасатели оказали пострадавшему первую помощь — наложили шину (оказалось у него перелом голеностопа), доставили до 1-го кардона и передали медикам.

Также помощь потребовалось женщине, которая получила рваную рану большого пальца руки. Кроме того, первая помощь понадобилась трём участникам I этапа кубка Красноярского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.