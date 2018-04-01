Ещё
В заповеднике «Столбы» мужчина сломал ногу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В заповеднике «Столбы» мужчина сломал ногу 

АиФ Красноярск 12 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В заповеднике «Столбы» мужчина оступился и сломал ногу, об этом спасателям на перевале «Кордон» сообщили медики службы «03».
Мужчина повредил ногу в районе 1 Столбы и позвонил медикам, те, в свою очередь, сообщили в ГПУ «Спасатель». Спасатели оказали пострадавшему первую помощь — наложили шину (оказалось у него перелом голеностопа), доставили до 1-го кардона и передали медикам.
Также помощь потребовалось женщине, которая получила рваную рану большого пальца руки. Кроме того, первая помощь понадобилась трём участникам I этапа кубка Красноярского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.
АиФ Красноярск: последние новости
Избивший сотрудника ГИБДД красноярец добровольно сдался полиции В Красноярском крае молодой водитель протаранил забор детсада и скрылся В Красноярске на месяц ограничат движение по Николаевскому мосту
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не до шуток: автомобили дорожают с 1 апреля91
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов87
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем246
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение