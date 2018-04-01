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Правительство РФ повысило утилизационный сбор на автомобили
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Правительство РФ повысило утилизационный сбор на автомобили 

ИД «Собеседник» 27 минут назад
Правительство России объявило о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили.
Постановление кабмина передает РИА «Новости». Правительство увеличит ставку на утилизационный сбор, который был установлен в 2012 году: «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора. … Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года».
Сбор вырос для легковых машин, объем двигателя которых меньше трех литров: для до одного литра — на 17,86%, от одного до двух литров — на 90%, от двух до трех литров — на 49,3%. Для легковых автомобилей с объемом двигателя более трех литров этот сбор не изменился.
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