Новые подробности ДТП на Олимпийской: водитель сам пришел к полицейским

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Приступ эпилепсии за рулем, повисшая на ограждении машина, и спор тюменцев из-за проезда: дорожное видео за неделю

Тормозить будут всех: сегодня вечером на дорогах Тюмени пройдет сплошная проверка

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