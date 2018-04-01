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Новые подробности ДТП на Олимпийской: водитель сам пришел к полицейским
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Новые подробности ДТП на Олимпийской: водитель сам пришел к полицейским 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени сегодня, 1 апреля, горожане сообщили правоохранителям о том, что на улице Олимпийской под колеса автомобиля попал подросток. После аварии и водитель Lexus и пешеход скрылись с места ДТП. Сотрудники ГИБДД по поступившей к ним информации начали розыскные мероприятия. Они устанавливали водителя, но мужчина сам пришел — появился на месте ДТП и рассказал, что произошло.
— Водитель Lexus приехал сам. Он пояснил, что это был взрослый, который практически сам набежал на машину. У него есть видео с регистратора. Водитель поехал за пешеходом и попытался его найти, но не смог, — рассказала Анжела Борисова, руководител отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции. — Автомобилист сам подъехал к сотрудникам розыска, работавшим на месте аварии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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