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Восемь граждан Киргизии пострадали в ДТП в Рязанской области
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Восемь граждан Киргизии пострадали в ДТП в Рязанской области 

ТАСС 12 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ТАСС, 1 апреля. Граждане Киргизии пострадали в ДТП на 377-м км автодороги Москва — Челябинск в Рязанской области. Как сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы регионального УМВД Александр Поташов, после аварии в больнице находятся восемь человек, трое из них в тяжелом состоянии.
"Восемь граждан Киргизии пострадали в ДТП, которое произошло сегодня около 05:30 мск на 377-м км автодороги Москва — Челябинск. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса Honda не справился с управлением и врезался в столб", — сказал собеседник агентства.
По его словам, травмы получили водитель и все пассажиры микроавтобуса, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Причиной аварии могло стать несоблюдения скоростного режима.
Представитель УМВД добавил, что первыми на место ДТП прибыли полицейские, которые оказали пострадавшим первую помощь. Сейчас на месте аварии продолжают работать следователи, которые установят ее точную причину.
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