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На трассах Алтая ввели ограничения
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На трассах Алтая ввели ограничения 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Власти Алтайского края ограничили движение автомобилей на дорогах регионального и межмуниципального значения. При этом, как сообщили в пресс-службе краевой администрации, данные ограничения распространяются не на все автомобили: «Запрет касается транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн, не имеющих специального разрешения Алтайавтодора» — говориться в сообщении.
Между тем в ведомстве также уточняют, что данное ограничение не будет распространяться на: международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, а также лекарственных препаратов, топлива и семян. Кроме того возможно провозить грузы, необходимые для ликвидации последствий ЧС, а также разрешена транспортировка дорожно-строительной техники, и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ. Отмечается, что ограничения не действуют на движение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Ограничения введены с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автотрасс в период неблагоприятных климатических условий. На автодорогах края уже установлены соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После окончания срока действия ограничения их демонтируют.
Фото: flickr.com, Petr Magera.
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