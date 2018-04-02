На трассах Алтая ввели ограничения

Власти Алтайского края ограничили движение автомобилей на дорогах регионального и межмуниципального значения. При этом, как сообщили в пресс-службе краевой администрации, данные ограничения распространяются не на все автомобили: «Запрет касается транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн, не имеющих специального разрешения Алтайавтодора» — говориться в сообщении.

Между тем в ведомстве также уточняют, что данное ограничение не будет распространяться на: международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, а также лекарственных препаратов, топлива и семян. Кроме того возможно провозить грузы, необходимые для ликвидации последствий ЧС, а также разрешена транспортировка дорожно-строительной техники, и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ. Отмечается, что ограничения не действуют на движение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Ограничения введены с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автотрасс в период неблагоприятных климатических условий. На автодорогах края уже установлены соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После окончания срока действия ограничения их демонтируют.

Фото: flickr.com, Petr Magera.