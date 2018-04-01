10-километровая пробка образовалась на трассе М5 «Урал» 

Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, сегодня, 1 апреля, около 13:00 на федеральной трассе М5 «Урал» было зафиксировано затрудненное движение на участке дороги Большая Рязань — Валы протяженностью 10 км. К месту пробки были направлены 3 группы Тольяттинского и Сызранского пожарно-спасательных гарнизонов. Оказалось, что причиной затора послужило выпадение осадков и авария на 954 км дороги. Скорость движущихся машин достигала максимум 10 км/ч. Чтобы расчистить снежные заносы, потребовалась помощь 9 единиц техники. Для корректного регулирования движения были направлены 2 экипажа ДПС. На данный момент работают 24 человека и 14 единиц техники, а также от МЧС России 6 сотрудников и 2 единицы техники. Движение уже практически восстановлено. ГУ МЧС России по Самарской области призывает соблюдать правила поведения при ухудшении поголных условий: — автолюбителям необходимо избегать внезапных торможений в случае возникновения гололедицы. Следует неоднократно нажимать на педаль тормоза, таким образом подавая сигнал предупреждения водителям, находящимся позади; — также стоит обращать внимание на техническое состояние машины; — если нет острой необходимости, лучше отказаться от поездок на дальние расстояния; — скоростной режим и дистанция движения должны быть соблюдены. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82 Фото: ГУ МЧС России по Самарской области