10-километровая пробка образовалась на трассе М5 «Урал»

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20-летняя девушка спровоцировала ДТП в Самаре, в результате которого пострадал пассажир автобуса

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