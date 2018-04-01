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В ДТП под Рязанью пострадали 8 человек
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В ДТП под Рязанью пострадали восемь граждан Киргизии 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области
Восемь граждан Киргизии госпитализированы в тяжелом состоянии под Рязанью после столкновения автобуса, в котором они ехали в Москву, со столбом, сообщает региональное правительство.
Дорожно –транспортное происшествие произошло в воскресенье на 377 километре трассы М-5.
"В ДТП пострадали восемь человек. Все они жители Кыргызской республики. Микроавтобус Honda, направлявшийся со стороны Мордовии в Москву, врезался в столб", — отмечается в сообщении.
На место трагедии в Шацкий район Рязанской области прибыли две бригады специалистов Центра медицины катастроф областной клинической больницы и министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.
По данным правительства, пострадавшим оперативно оказана хирургическая и травматологическая помощь в Шацкой межрайонной больнице.
"Пострадавшие проконсультированы областными специалистами. Состояние пациентов тяжелое. Больные прооперированы. Собран врачебный консилиум, который определит необходимость транспортировки больных для оказания дальнейшей профильной помощи на областном уровне", — говорится в сообщении.
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