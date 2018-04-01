В ДТП под Рязанью пострадали 8 человек

В ДТП под Рязанью пострадали восемь граждан Киргизии

Восемь граждан Киргизии госпитализированы в тяжелом состоянии под Рязанью после столкновения автобуса, в котором они ехали в Москву, со столбом, сообщает региональное правительство.

Дорожно –транспортное происшествие произошло в воскресенье на 377 километре трассы М-5.

"В ДТП пострадали восемь человек. Все они жители Кыргызской республики. Микроавтобус Honda, направлявшийся со стороны Мордовии в Москву, врезался в столб", — отмечается в сообщении.

На место трагедии в Шацкий район Рязанской области прибыли две бригады специалистов Центра медицины катастроф областной клинической больницы и министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий

По данным правительства, пострадавшим оперативно оказана хирургическая и травматологическая помощь в Шацкой межрайонной больнице.