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В Ленинском районе Воронежа сосулька упала на мужчину
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В Ленинском районе Воронежа сосулька упала на мужчину 

Вести Воронеж 12 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Горожанина доставили в больницу. Сосулька упала с крыши дома на голову 34-летнему воронежцу около 23:30 субботы, 31 марта. ЧП произошло у дома №38/1 на улице 20 лет Октября. Мужчину доставили в БСМП №1, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления МВД по региону в воскресенье, 1 апреля. В больнице у мужчины диагностировали ушибы и ссадины головы. Полиция проводит проверку по факту случившегося. В Воронеже от падения глыб льда с крыш домов за последние две недели пострадали четыре человека, ещё один — погиб. Жертвой происшествия стал 71-летний журналист Николай Кочетов. По факту его гибели возбудили уголовное дело. Травмы в результате падения с крыши ледяной глыбы получила главный хранитель литературного музея имени Никитина. Инцидент случился на улице Плехановской 15 марта. Врачи оценили состояние женщины как тяжёлое. Дарья Крымова
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