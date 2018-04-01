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В Первомайском районе лесовоз протаранил две машины: пострадали мальчик и девочка
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В Первомайском районе лесовоз протаранил две машины: пострадали мальчик и девочка 

76.ru 12 часов назад
Фото: 76.ru
Сегоня около одиннадцати часов утра на 370-м километре трассы «Москва-Холмогоры» в Первомайском районе произошло тройное ДТП. Столкнулись лесовоз и две иномарки — «Шевроле Лечетти» и «Рено Логан».
Как рассказал источник 76.ru, всё произошло перед участком, где идёт ремонт. Легковые машины стояли на светофоре перед участком, когда в одну из них сзади влетел лесовоз.
Грузовик протаранил «Шевроле». В этой машине пристёгнутыми на заднем сиденье находились подростки. Они и пострадали от удара.
— 15-летняя девочка и 16-летний мальчик доставлены в больницу, — уточнили в УМВД по Ярославской области. Полиция теперь устанавливает обстоятельства происшествия.
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