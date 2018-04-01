В Первомайском районе лесовоз протаранил две машины: пострадали мальчик и девочка

Сегоня около одиннадцати часов утра на 370-м километре трассы «Москва-Холмогоры» в Первомайском районе произошло тройное ДТП. Столкнулись лесовоз и две иномарки — « Шевроле Лечетти» и « Рено Логан».

Как рассказал источник 76.ru, всё произошло перед участком, где идёт ремонт. Легковые машины стояли на светофоре перед участком, когда в одну из них сзади влетел лесовоз.

Грузовик протаранил «Шевроле». В этой машине пристёгнутыми на заднем сиденье находились подростки. Они и пострадали от удара.