УАЗ планирует выпустить гибридный автомобиль к 2021 году

Ульяновский автозавод планирует к 2021 году выпустить гибридный автомобиль, сообщил заместитель гендиректора по продажам и маркетингу УАЗа Сергей Травкин.

"Мы однозначно будем двигаться в сторону гибридных автомобилей… План — 2021 год, скорее всего, это будет предсерия", — сказал Сергей Травкин в интервью газете «Ведомости»

"Кроме того, мы движемся в направлении использования газа. Начали продавать машины с уже сертифицированным оборудованием на пропан-бутане. Рост продаж с ГБО показывает, что мы идем в правильном направлении. Также мы разрабатываем машины на сжатом газе", — добавил он.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в прошлом году на Международной промышленной выставке «Иннопром-2017» УАЗ представил экспериментальный автомобиль с гибридной силовой установкой, который был разработан специалистами научно-технического центра УАЗа при поддержке ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». Донором для данной модели стал новый коммерческий автомобиль УАЗ «Профи», полной массой до 3,5 тонн. Подконтрольную опытную эксплуатацию УАЗ «Профи» с гибридной силовой установкой планируется начать в 2019 году.

Экспериментальный образец включает в себя бензиновый атмосферный двигатель, стартер-генераторную установку мощностью 84 кВт, тяговый электродвигатель мощностью 105 кВт и крутящим моментом до 469 Нм, высоковольтную аккумуляторную батарею 25 кВт, вспомогательные устройства распределения и трансформации электроэнергии. Кроме того, первый прототип УАЗа с гибридной силовой установкой оборудован элементами интеллектуальной системы помощи при вождении, которые позволяют предупреждать водителя о непреднамеренном уходе с полосы движения, распознавать дорожные знаки, светофоры и пешеходов, а также определять расстояние до идущего впереди автомобиля. Это позволит УАЗу обеспечить в будущем продукте автоматизацию управления до уровня «2» и «3» (по стандарту SAE J3016).

В будущем автомобили УАЗ, оборудованные гибридной установкой, будут способны увеличить запас хода на одной заправке до 1000 км, сведя расход топлива автомобиля грузоподъемностью 1500 кг до 7 л на 100 км. Кроме того, автомобиль будет способен обеспечить до 100 км пробега на электротяге. Предполагается, что данные модели будут оснащены зарядным устройством, поддерживающим зарядку батареи переменным и постоянным током. Характеристики электромашины позволят практически в два раза поднять моментную характеристику по отношению к ДВС, объединив в себе преимущества бензиновых и дизельных моторов. Гибридная силовая установка предполагает безусловное выполнение самых жестких экологических требований, предъявляемых законодательствами стран Евросоюза и других потенциальных экспортных рынков.

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