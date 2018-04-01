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На саратовской трасе перевернулась фура с 20 тоннами солярки
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На саратовской трасе перевернулась фура с 20 тоннами солярки 

АиФ 11 часов назад
Фото: АиФ
Сегодня ночью в Саратовской области произошло ДТП с бензовозом. Как сообщили очевидцы, авария случилась у поворота на село Генеральское. По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗель вылетел на встречную полосу, и затем протаранил груженую фуру.
В фуре, по словам спасателей, было около 20 тонн солярки. В результате мощного удара большегруз опрокинулся в кювете на бок. Без повреждений не обошлось, образовалась небольшая протечка солярки.
По предварительным данным, пролилось на землю около 25-30 литров топлива. На место прибыли пожарные расчеты, спасатели, которые предотвратили взрыв и смогли ликвидировать ЧП. Дальнобойщику потребовалась медицинская помощь, в больницу водителя бензовоза отвезли на «неотложке».
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