В Перевалово столкнулись Лада и мотоцикл

Под Тюменью в аварии пострадал 24-летний мотоциклист. ДТП произошло в деревне Перевалово в пятом часу вечера сегодня, 1 апреля.

— Столкновение произошло на улице Трактовой. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля нарушил очередность проезда, — рассказала Анжела Борисова , руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции . — Пострадал водитель мотоцикла, ему оказана помощь. Выяснилось, что у него есть водительское удостоверение категории В, но прав категории А, необходимых для управления мотоциклами, нет.

На месте работали и сотрудники ТОСЭР, оказавшие помощь.

— Спасатели осмотрели место ДТП, чтобы исключить короткое замыкание и воспламенение топлива, — пояснили в ТОСЭР.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.