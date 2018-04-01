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В Перевалово столкнулись Лада и мотоцикл
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В Перевалово столкнулись Лада и мотоцикл 

72.ru 11 часов назад
Фото: 72.ru
Под Тюменью в аварии пострадал 24-летний мотоциклист. ДТП произошло в деревне Перевалово в пятом часу вечера сегодня, 1 апреля.
— Столкновение произошло на улице Трактовой. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля нарушил очередность проезда, — рассказала Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции. — Пострадал водитель мотоцикла, ему оказана помощь. Выяснилось, что у него есть водительское удостоверение категории В, но прав категории А, необходимых для управления мотоциклами, нет.
На месте работали и сотрудники ТОСЭР, оказавшие помощь.
— Спасатели осмотрели место ДТП, чтобы исключить короткое замыкание и воспламенение топлива, — пояснили в ТОСЭР.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
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